De Europese automarkt beleeft de slechtste start van het jaar sinds 2013, blijkt woensdag uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA. In februari werden ruim een miljoen auto's verkocht. Daarmee werden 7,2 procent minder auto's op kenteken gezet dan in dezelfde maand vorig jaar.

De auto-industrie zit al tijden in de hoek waar de klappen vallen. Door de handelsoorlog, de Brexit, maar ook nieuwe emissieregels en belastingen liep de autoverkoop met uitzondering van december 2019 steeds verder terug. Ook in januari was het raak, toen daalde de verkoop met 7,4 procent.

ACEA noemt een verzwakkende wereldeconomie, hogere voertuigbelastingen en de uitbraak van het coronavirus als oorzaken van de terugvallende vraag naar nieuwe auto's in februari.



De autoverkoop in Duitsland werd met een daling van bijna 11 procent het hardst geraakt. In Italië viel de verkoop van auto's 8,8 procent lager uit, terwijl in Spanje en Frankrijk de verkopen met respectievelijk 6 en 2,7 procent terugvielen.

Het enige automerk dat meer auto's wist te verkopen, was BMW. De Duitse automakers Volkswagen en Daimler verkochten respectievelijk 4,4 en 11,9 procent minder wagens. De Franse autoproducenten Renault en PSA zagen hun verkopen met 14,3 en 8,5 procent afnemen.