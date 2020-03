Tesla heeft in de nacht van maandag op dinsdag bevestigd dat de levering van de nieuwe Model Y van start is gegaan. Geruchten daarover gingen al langer rond. De auto zou oorspronkelijk pas in de herfst op de markt komen.

De marktintroductie van het vierde model van Tesla verloopt daarmee een stuk vloeiender dan die van de Model 3. Deze auto kwam niet alleen later, maar in eerste instantie ook in slechts beperkte aantallen op de markt.

De Model Y werd in maart 2019 gepresenteerd. Afgelopen december maakte Tesla-topman Elon Musk bekend dat de marktintroductie weleens vervroegd zou kunnen worden naar de zomer in plaats van de herfst van 2020. Inmiddels worden de eerste exemplaren dus uitgeleverd in de Verenigde Staten.

Voor Nederland staan de eerste leveringen nog steeds voor begin 2021 op de kalender. De Tesla Model Y Long Range, met een opgegeven rijbereik van 505 kilometer, kost 65.015 euro. De Performance-uitvoering komt 480 kilometer ver en staat voor 71.015 euro in de prijslijst.

