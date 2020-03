Het Volkswagen-concern heeft in 2019 een winst van 16,9 miljard euro geboekt, een toename van 21,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Vrijwel alle merken binnen de groep draaiden vorig jaar winst.

Bij het merk Volkswagen kwam de winst exclusief bijzondere posten uit op 3,8 miljard euro, terwijl de omzet met 4,5 procent steeg tot 88,4 miljard euro.

Ook bij Bentley, Porsche, Seat en Skoda werd winst gemaakt het afgelopen jaar. Audi zag zowel de winst als de omzet dalen.

De bedrijfswagendivisie van Volkswagen produceerde in 2019 min of meer hetzelfde als in 2018 en boekte een operationele winst van 510 miljoen. De vrachtwagens van MAN presteerden beter. Met 1,5 miljard euro draaide de tak 24,8 procent meer winst dan in het voorgaande jaar.

Volkswagen-CEO Herbert Diess verwacht dat het bedrijf de komende jaren een toonaangevende rol kan blijven spelen in een markt die volgens hem aan "radicale veranderingen" onderhevig is. Volkswagen kan nog niet zeggen hoe de uitbraak van het coronavirus de resultaten dit jaar zal beïnvloeden.