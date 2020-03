Nederland is door de coronamaatregelen van de overheid een stuk langzamer gaan draaien. Daar merkt de mobiliteitsbranche de gevolgen van, waardoor BOVAG als brancheorganisatie juist op volle toeren draait. Wat betekent de huidige situatie voor de sector?

Op maandagochtend stonden er geen files in Nederland, aangezien veel mensen thuis werken. Er wordt minder gereden, hetgeen tankstations terugzien in de klandizie. En doordat er minder voertuigen op de weg zijn, is ook het aantal ongevallen verminderd. Zodoende komen er minder auto's bij schadeherstelbedrijven terecht. Omdat veel wagens stilstaan, zien bijvoorbeeld ook autowasserijen en poetsbedrijven hun activiteit teruglopen.

Veel garagebedrijven hebben maatregelen genomen

"De huidige situatie heeft gevolgen voor al onze branches", zegt BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens. "We zijn het crisiscentrum van de mobiliteitsbranche op dit moment."

De brancheorganisatie is daarom vooral bezig met het inventariseren van de problemen en het onderhouden van de juiste contacten. "Het is nog te vroeg om te zeggen welke branche met welke schadepost te maken zal krijgen", aldus Huyskens.

De woordvoerder zegt van de garagebedrijven nog geen signalen ontvangen te hebben dat er massaal reparaties of onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Daarnaast hebben veel garagebedrijven het initiatief genomen om met simpele doch effectieve voorzorgsmaatregelen te komen.

"Er heerst een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bedrijven doen er alles aan om fysiek contact tussen personen zo veel mogelijk te vermijden. Als de auto onderhoud nodig heeft, is dat fysieke contact in feite ook niet nodig. Er zijn autobedrijven die hun showroom gesloten hebben of hun werkplaats ontoegankelijk hebben gemaakt voor klanten. Weer anderen hebben de mogelijkheden verruimd om auto's op te halen of werken met een special loket voor de afgifte van de autosleutel", zegt Huyskens.

De agenda's van garagebedrijven staan vooralsnog vol met afspraken. (Foto: Eberspächer)

Lastig parket

Wel is het zo dat sommige bedrijfstakken meer risico lopen dan andere, waardoor BOVAG de balans moet vinden tussen belangenbehartiging en advies. "Rijscholen krijgen mogelijk meer last van de coronacrisis dan andere bedrijven, aangezien het lastig is 1,5 meter afstand te houden. Maar als we zouden adviseren te stoppen met lessen, raken we een hoop ondernemers direct in de portemonnee".

In tegenstelling tot theorie- en praktijkexamens gaan rijlessen vooralsnog gewoon door, al moeten rijschoolhouders er wel op toezien dat zaken als de deurgreep, het stuurwiel en de pook van de versnellingsbak steeds ontsmet worden.

"Mensen moeten zich kunnen blijven voorbereiden op de reeds ingeplande examens voor over een aantal weken, zodat niet ook die planning helemaal in de soep loopt. In die zin kun je de huidige situatie zien als een hele strenge winter, waarin er doorgaans ook minder mogelijk is", licht Huyskens toe.

'Deel ideeën en ervaringen'

Tankstations krijgen het advies zo min mogelijk mensen tegelijk in de shop te hebben en de coffeecorners te sluiten. Alle activiteiten met daarop een horecavergunning moeten sowieso gesloten worden, dus de dranken moeten zo veel mogelijk verkocht worden vanuit de koeling of de (koffie)automaat.

Ook het aantal producten dat vers bereid wordt, zou verminderd moeten worden of in ieder geval van tevoren klaargemaakt moeten worden, zodat zelfbediening mogelijk wordt. "Het zijn vooral praktische adviezen waar je aan moet denken. We vragen ondernemers dan ook om vooral hun ideeën en ervaringen te delen. Wie weet zit de gouden tip ertussen", zegt Huyskens.

Zelf probeert BOVAG de branche zo veel mogelijk op de hoogte te houden via het ledenportaal online en via sociale media, bijvoorbeeld over de werktijdverkorting, deeltijd-WW en versnelde openstelling van de verruimde borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB), die op maandag is ingegaan.

Tankstations krijgen het advies zo min mogelijk mensen in de shop te hebben. (Foto: Albert Heijn)

