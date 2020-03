Tal van autofabrikanten, waaronder Volkswagen, Ford en Renault-Nissan, hebben maandag nieuwe sluitingen van fabrieken aangekondigd vanwege het coronavirus.

Zo zal Volkswagen de productie tijdelijk stilleggen in Slowakije en de Verenigde Staten. In beide landen is de noodtoestand van kracht. In de VS geldt de sluiting vooralsnog alleen voor maandag. In Slowakije is de duur van de productiestop onbekend.

In Spanje leggen Ford, Renault-Nissan en Volkswagen-dochter Seat de productielijn stil.

Fiat Chrysler Automobiles, dat vorige week al een pauze inlaste, maakt op maandag bekend dat het tot 27 maart in heel Europa de productie zal stilleggen. Naast de Italiaanse vestigingen van het bedrijf gaat het om fabrieken in Servië en Polen.

