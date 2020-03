De Chinese fabrikant BYD maakte vorige week bekend de grootste producent van mondkapjes ter wereld te zijn. Daarvoor werd alles uit de kast getrokken, tot de ontwikkeling en bouw van de benodigde machines aan toe. Zo ging het bedrijf te werk.

BYD houdt zich normaal gesproken bezig met de productie van elektrische voertuigen, waaronder personenwagens en bussen. Wie weleens op Schiphol vanaf het vliegtuig naar de gate is gereden, zal de BYD-bussen wel kennen. Daarnaast produceert BYD accupakketten en assembleert het concern producten als laptops en mobiele telefoons.

In februari kwamen daar dus mondkapjes bij. Heel veel mondkapjes. Wat begon als assisteren, mondde uit in een monsterklus. BYD heeft naar eigen zeggen inmiddels een productiecapaciteit van vijf miljoen exemplaren per dag. Ter illustratie, dat is 25 procent van het totale aantal mondkapjes dat begin februari in heel China geproduceerd kon worden.

De mondkapjes van BYD. (Foto: BYD)

Bedrijf neemt het heft in eigen handen

Het is eind januari als BYD begint met de voorbereidingen. Er wordt een speciale taskforce van in totaal drieduizend mensen in het leven geroepen. Zij moeten ervoor zorgen dat het bedrijf zo snel mogelijk in staat is om mondkapjes te produceren.

Als snel blijkt dat ze niet voldoende productiemachines kunnen bemachtigen. Daarop volgt het besluit deze apparaten dan maar zelf te ontwikkelen en bouwen.

Het team rondt het benodigde proces, iets waar normaal gesproken bijna een maand voor staat, in zeven dagen af. "Zo'n apparaat bestaat uit dertienhonderd onderdelen, waarvan 90 procent binnenshuis ontwikkeld en gemaakt is", zegt een hooggeplaatste medewerker in een persbericht.

In de tussentijd werkt een ander ontwikkelingsteam aan een desinfectiemiddel voor handen, nog zo'n zijsprong. Binnen zes dagen is de productie ervan op gang gebracht en nog eens twee dagen later is het product in gebruik. Inmiddels produceert BYD 300.000 flacons per dag.

Hier kennen Nederlanders BYD vooral van: elektrische stadsbussen. (Foto: BYD)

Productiecapaciteit groeit dagelijks met 400.000 mondkapjes

Het feit dat BYD mobiele telefoons produceert, betekent dat het bedrijf de beschikking heeft over steriele en volledig stofvrije kamers. En dat is noodzakelijk voor de productie van hoogwaardige mondkapjes.

De machines om de mondkapjes te produceren, waarvan het bedrijf er inmiddels tot wel twaalf per dag kan maken, worden geïnstalleerd. Op 8 februari gaat de productie van mondkapjes officieel van start. Aangezien BYD tussen de vijf en tien machines per dag bouwt, groeit de productiecapaciteit dagelijks met ongeveer 400.000 mondkapjes.

Inmiddels kan BYD zoals gezegd vijf miljoen mondkapjes per dag produceren. De letters van het bedrijf staan voor Build Your Dreams.

