De Chinese fabrikant BYD produceert naast elektrische auto's, bussen en accupakketten sinds februari ook mondkapjes en handreinigers, zo maakt het bedrijf op vrijdag wereldkundig.

Naar eigen zeggen heeft BYD inmiddels een productiecapaciteit voor vijf miljoen mondkapjes per dag, plus dagelijks nog eens 300.000 flacons handreiniger. De fabriek draait nu op volle toeren en is de grootste producent van mondkapjes ter wereld.

In eerste instantie zijn de producten voor het eigen personeel bedoeld, de rest gaat naar de provincie Hubei. In die provincie begon de uitbraak van het coronavirus.

Naast gezichtsmaskers maakt BYD ook de machines voor de productie ervan. Dagelijks komen er tot tien machines bij, waardoor de productiecapaciteit van gezichtsmaskers met een half miljoen stuks per dag toeneemt.

Ook SGMW, een joint venture van General Motors en het Chinese SAIC Motor, is begonnen met de productie van gezichtsmaskers.

