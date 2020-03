Lamborghini zal zijn fabriek in Midden-Italië voor twee weken sluiten, zo heeft de sportwagenfabrikant vrijdag bekendgemaakt.

Lamborghini geeft daarmee gehoor aan het besluit van de Italiaanse regering om het werk zoveel mogelijk stil te leggen. De fabriek is gevestigd in Sant'Agata Bolognese, gelegen in de provincie Bologna.

CEO Stefano Domenicali zei in een persbericht dat het personeel klaarstaat om de productie op het "juiste moment" weer opgang te brengen. Daarmee is dus niet uitgesloten dat de fabriek langer dichtblijft.

