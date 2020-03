De ANWB meldde vorige week een grote stijging van het aantal diefstallen van elektrische fietsen, met een schadelast van miljoenen als gevolg. Wat kun je als eigenaar doen om deze relatief kostbare fiets tegen diefstal te beschermen?

Vorig jaar steeg het aantal diefstallen met 38 procent tot 3.800 gestolen elektrische fietsen. Mogelijk is het einde nog niet in zicht, aangezien deze fietsen een steeds groter aandeel in de verkoop hebben. In 2018 lag dat al op 40 procent.

Volgens Jeroen Snijders Blok, voorzitter van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.), is het dan ook niet langer voldoende je elektrische fiets 'gewoon' op slot te zetten.

Minimaal twee gecertificeerde fietssloten

Gebruik minimaal twee sloten met het keurmerk van Stichting ART, die zich inzet om de diefstal van fietsen en andere tweewielers te voorkomen.

Maak je sloten zoveel mogelijk vast aan een fietsenrek of ander straatmeubilair. Probeer dit ook altijd te doen in een bewaakte fietsenstalling.

Zelfs thuis in de schuur is het aan te raden je fiets op slot te zetten. Je elektrische fiets op de oprit houden of op een andere manier bij de eigen woning plaatsen, kun je volgens Snijders Blok maar beter niet doen. Daarvoor zijn de georganiseerde bendes te brutaal.

De elektrische fiets zomaar ergens op straat op slot zetten, is geen goed idee. (Foto: NU.nl)

'Winst te behalen op communicatie naar jongeren toe'

De doelgroep van elektrische fietsen wordt steeds jonger. Vooral scholieren zouden hun fiets nog te weinig en onvoldoende op slot zetten, met een verhoogde kans op diefstal tot gevolg. De S.A.F.E.-voorzitter erkent dat er op het gebied van campagnevoering nog behoorlijk wat winst te behalen valt.

"Vooral op sociale media en online zouden de betrokken partijen actiever moeten zijn in hun communicatie naar jongeren toe." Vooral op lokaal niveau zijn de campagnes nog te beperkt, aldus Snijders Blok.

Een elektrische fiets van het merk Stromer kost wel duizenden euro's. (Foto: Stromer)

'Steeds creatiever in beveiligen van fietsen'

Tot zover de meest gebruikelijke en voor de hand liggende stappen. Net zoals er chips voor huisdieren bestaan, bestaan er ook fietssloten met chips die door de politie uitgelezen kunnen worden. Daar wordt echter alweer in toenemende mate van afgestapt. Dieven kunnen immers net zo makkelijk het slot achterlaten en de fiets meenemen.

Tegenwoordig is men overgestapt op gps, stelt Snijders Blok. Deze gps-chips kunnen op verschillende plekken ingebouwd worden. Snijders Blok zegt nog geen indicatie te hebben dat bendes weten waar deze chips precies zitten.

"We zorgen er tegenwoordig voor dat er naast de echte chip ook een dummychip wordt ingebouwd, zodat we de dieven voorblijven. Daar zijn we erg creatief in."

'Helft van alle verkochte fietsen aan de chip'

Sommige fabrikanten bieden de gps-chip af-fabriek aan, wat betekent dat de fiets standaard met een dergelijke chip geleverd wordt. Daarnaast zijn ze als inbouwset te krijgen. De kosten daarvoor zijn wisselend, maar je moet minimaal rekenen op zo'n 150 euro.

Controleer wel of het daadwerkelijk een gps-signaal uitzendt. Sommige chips werken namelijk op het LoRa-netwerk van KPN, dat alleen binnen de landsgrenzen werkt, en maken geen gebruik van gps. Een LoRa-netwerk maakt communicatie tussen objecten via het internet mogelijk zonder 3G of wifi, denk daarbij aan het op afstand openen van een garagedeur of het signaal van een parkeermeter.

Volgens Snijders Blok wordt ruim 80 procent van de gestolen elektrische fietsen met gps-chip weer teruggevonden. "De verwachting is dat in 2025 de helft van alle verkochte elektrische fietsen standaard voorzien zal zijn van een dergelijke chip."