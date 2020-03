De BMW Group heeft in 2019 een nettowinst van 5,02 miljard euro genoteerd, zo maakt het Duitse concern vrijdag bekend. Daarmee valt de winst 28,9 procent lager uit dan een jaar eerder.

BMW was met name veel geld kwijt aan ontwikkelingskosten die gerelateerd zijn aan de elektrificatie van het aanbod. Er werd vorig jaar in totaal 5,95 miljard euro aan research en development uitgegeven, een toename van 11,9 procent.

De uitgaven werden deels gecompenseerd door een toename van de verkoop in het luxesegment. Er werden meer dan 100.000 exemplaren van de duurste BMW's verkocht.

Om in de toekomst geld te besparen, wordt vanaf 2021 begonnen met het schrappen van bepaalde motor-bakcombinaties. Uiteindelijk zal de helft van het aantal beschikbare motoriseringen verdwijnen.

De financiële tegenwind was niet terug te zien in de omzet; die doorbrak namelijk voor het eerst de grens van 100 miljard euro. In totaal werd er 7,6 miljard euro meer omzet geboekt, die daarmee uit kwam uit op 104,2 miljard euro.

Tevens wist de BMW Group, die uit onder meer BMW, Mini en Rolls-Royce bestaat, in 2019 meer auto's te verkopen. Het aantal leveringen steeg met 2,2 procent tot 2,53 miljoen voertuigen.