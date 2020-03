Volkswagen heeft voorgerekend dat de elektrische ID.3 in Duitsland goedkoper zal zijn dan een vergelijkbare Golf, terwijl de prijzen van brandstofauto's bij de oosterburen lager liggen dan in Nederland.

Volgens Volkswagen komt de prijs van de voordeligste ID.3 na aftrek van het beschikbare subsidiebedrag van 6.570 euro uit op 23.430 euro. Een vergelijkbare Golf, de 130 pk sterke 1.5 TSI-uitvoering, kost 26.640 euro.

Particulieren kunnen volgens het merk tot 70 euro per maand besparen op zaken als brandstofkosten, belastingen en onderhoud, waardoor ook de zogeheten total cost of ownership (TCO) lager uitvalt.

Door de komst van een subsidie voor de aanschaf van elektrische auto's in Nederland, zal de ID.3 ook hier in de meeste gevallen voordeliger zijn dan een vergelijkbare Golf. Het subsidiebedrag kan je echter niet zomaar van de aanschafprijs aftrekken, aangezien de subsidie in termijnen wordt uitbetaald.

De instapprijs van de ID.3 is nog niet bekend, maar de importeur verwacht dat deze onder de 36.000 euro zal blijven. Dat is zelfs voor subsidie een fractie voordeliger dan een Golf met automaat en een vergelijkbaar vermogen. Na subsidie is het verschil op papier ruim 3.800 euro in het voordeel van de elektrische ID.3.

In het persbericht rept Volkswagen onveranderd over een marktintroductie van aanstaande zomer, ook al doken de afgelopen maanden berichten op in Duitse media over vertragingen door softwareproblemen.