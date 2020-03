In China zijn in februari 79 procent minder nieuwe auto's verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het coronavirus versterkte een reeds ingezette dalende trend, waardoor vorige maand tevens de twintigste maand op rij met een lagere verkoop was.

In totaal werden er 300.000 nieuwe personenwagens verkocht in februari. De Chinese brancheorganisatie voorziet voor het eerste half jaar van 2020 een daling van 10 procent. Mocht het virus in april zijn ingedamd, dan kan de schade wellicht nog beperkt blijven tot 5 procent.

