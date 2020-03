Volgens Ford Nederland zijn er voor de volledig elektrische Mustang Mach-E meer dan 1.500 reserveringen ontvangen. Een aanbetaling van 1.000 euro was een voorwaarde voor deze reservering. De eerste leveringen staan voor het vierde kwartaal gepland.

Het gros van de reserveringen is voor een exemplaar met het accupakket van 98,8 kWh, waarmee de Mustang Mach-E met achterwielaandrijving volgens de fabrieksopgave "tot wel 600 kilometer ver" komt.

Nog eens 450 van de meer dan 1.500 reserveringen waren voor de vooralsnog duurste uitvoering; de 70.940 euro kostende Mustang Mach-E First Edition met vierwielaandrijving. De meeste auto's worden in het zwart of grijs uitgevoerd.

De minst kostbare versie krijgt een accupakket van 75,7 kWh in de bodem en kost minimaal 58.075 euro. De elektrische Mustang Mach-E is nog steeds te bestellen. Of alle mensen met een reservering hun voertuig nog dit jaar ontvangen, is niet bekend.

Kijk ook op AutoWeek.nl