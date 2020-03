Ewen Getley is niet alleen een van meest vooraanstaande restaurateurs van kostbare, vooroorlogse Bentley's in de wereld. Hij gebruikt ze bovendien zoals ze ooit bedoeld zijn: zo veel en vaak mogelijk. "Zo'n auto kan best tegen een beetje water en modder", aldus Getley.

In de aangrenzende oude loodsen, werkplaatsen en andere gebouwen van de voormalige RAF-basis in Bicester is onder de bezielende leiding van projectontwikkelaar en autoliefhebber Daniel Geoghegan een klassiekerwereld ontstaan die zijn gelijke niet kent.

Er huizen dik veertig bedrijven die bijna alle facetten van de markt vertegenwoordigen. Daaronder ook de Kingsbury Racing Shop van Ewen Getley, dat zich heeft gespecialiseerd in onderhoud en restauratie van zogeheten 'W.O.'-Bentley's, oftewel modellen van voor de overname door Rolls-Royce in 1931.

'Ouderwets' sleutelen aan auto's

Bij het onderkomen van Kingsbury, waar ooit aan de motoren voor de jachtbommenwerpers werd gewerkt, is het alsof je in een tijdmachine bent gestapt. Van een kleine reparatie tot een complete rebuild die een paar jaar in beslag neemt, het kan allemaal. Authenticiteit staat hoog in het vaandel.

Er wordt door een paar monteurs 'ouderwets' aan een vijftal auto's gesleuteld, met gereedschappen en onderdelen die her en der op de grond rondslingeren.

"Ik heb hier een oudgediende werken met 35 jaar ervaring en een jongedame die erg handig is met computers. Samen kunnen ze, mede aan de hand van de vele honderden kopieën van originele tekeningen die we in ons bezit hebben, bijna alle mogelijke onderdelen reproduceren die nodig zijn voor onderhoud of restauratie."

Bij Kingsbury wordt er nog echt aan de auto's gesleuteld. (Foto: AutoWeek)

'In principe alles vervangbaar'

"De onderdelen met nummers erin zijn natuurlijk heilig, die probeer je zoveel mogelijk in ere te laten. Dat geldt tevens voor de koets, die zoals in die tijd gebruikelijk naar wens van de klant werd geleverd door een onafhankelijke carrosseriebouwer. Hoe origineler het plaatwerk is, des te meer geld is de auto waard. Maar voor de rest is in principe bijna alles vervangbaar."

Bij Kingsbury worden nieuwe onderdelen zo exact mogelijk nagemaakt, maar wel met behulp van moderne technieken, zo vertelt Getley. Niettemin vergt het vaak een hoop puzzelwerk om iets te kunnen reproduceren, bijvoorbeeld omdat het uit vele kleine deeltjes is opgebouwd.

"Zo zijn we laatst tweehonderd uur bezig geweest om een oliepomp te maken. Daar zat zoveel research in dat we besloten om meteen maar een serie van tien te maken, om de kosten een beetje te spreiden. Die andere negen hebben we bij elkaar in dezelfde tijd gemaakt als dat eerste exemplaar."

De werkplaats is als een tijdmachine. (Foto: AutoWeek)

'Van de meeste weet ik waar ze zijn'

"Weet je, in een tijd dat veel auto's nauwelijks harder konden dan 50, haalde een Bentley al 160 kilometer per uur", zegt Getley. Geen wonder dat er zoveel liefhebbers voor dit soort auto's zijn. Vermogende liefhebbers welteverstaan, want afhankelijk van de staat, originaliteit en historie varieert de waarde van een vooroorlogse Bentley tussen een paar ton en enkele miljoenen. Dat weerhoudt de meeste eigenaren er niet van om er veel en vaak mee op uit te trekken.

"Naast leuk om te rijden zijn ze enorm robuust en betrouwbaar. Van de ongeveer 2.500 exemplaren die ooit op de markt zijn gekomen, bestaan er nog 1.700. Van de meeste weet ik waar ze zijn", aldus Getley.

Getley gebruikt de auto waarvoor deze bedoeld is. (Foto: AutoWeek)

Het volledige verhaal lees je in AutoWeek's GTO nummer 1, dat nu in de winkels ligt