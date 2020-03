Vorige week werd bekend dat er een subsidie voor particulieren komt, die de aanschaf van een volledig elektrische auto moet vergemakkelijken. Wat gaan de bekende modellen dan ongeveer kosten en komen ze daarmee op het prijsniveau van brandstofauto's? Hieronder een beknopt overzicht.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de cataloguswaarde van de elektrische auto tussen de 12.000 en 45.000 euro liggen en de minimale actieradius 120 kilometer zijn.

"4.000 euro is een behoorlijke tegemoetkoming, waarbij het bij een niet al te dure elektrische auto die intensiever wordt gebruikt in beperkte cirkel heel interessant kan worden. Ik verwacht dat er meteen in het eerste jaar veel gebruik van gemaakt gaat worden", zegt Rico Luman van het ING Economisch bureau.

Wat ook speelt, is dat de subsidie mogelijk in combinatie met private lease (en daarmee verrekening per maand). Dit is volgens Luman vooral interessant in die gevallen waar het prijsverschil met een brandstofauto nog groot is. "Dat verschil voelt men dan minder in de portemonnee. Bovendien is elektrisch rijden goedkoper in het gebruik, dus dat compenseert in de maandelijkse lasten."

Stadsauto's en compacte modellen

Met die prijsverschillen lijkt het echter wel mee te vallen. Het voordeligste model van Nederland is de Skoda Citigo e-iv (260 kilometer rijbereik), die voor 23.290 euro in de prijslijst staat. Dit zou betekenen dat de prijs met subsidie op papier - het subsidiebedrag wordt immers in maandelijkse termijnen uitbetaald - daalt naar 19.290 euro. Dat is nog altijd een fors bedrag voor een stadsauto, maar een Renault Twingo met automaat kost meer.

Een segment hoger is de Opel Corsa-e (330 kilometer rijbereik) met een prijs van 30.999 euro de voordeligste optie. Met subsidie zou dat in theorie uitkomen op 26.999 euro.

Het prijsverschil met een willekeurige versie met benzinemotor lijkt fors, maar gelet op het vermogen van de elektrische Corsa (omgerekend 130 pk) en het feit dat je niet hoeft te schakelen, is het prijsverschil met een 130 pk sterke Corsa met benzinemotor en automaat ineens nog 'maar' 2.200 euro.

Bij Opel valt het prijsverschil met een benzine-Corsa stiekem best mee. (Foto: AutoWeek)

Elektrische MG 10.000 euro voordeliger dan benzineconcurrent

Ondanks de kwaliteiten van de Opel kun je betwisten of het hier om een volwaardige gezinsauto gaat. Is dat een vereiste, dan komt de MG ZS EV (260 kilometer rijbereik) in beeld. Deze SUV staat voor minimaal 30.985 euro in de prijslijst, waardoor het bedrag met subsidie in theorie uitkomt op 26.958 euro.

Opnieuw een smak geld, maar wel bijna 10.000 euro goedkoper dan een vergelijkbare Nissan Qashqai met benzinemotor en ongeveer 7.000 euro voordeliger dan een Volkswagen T-Roc. Dat merk betreedt dit jaar het elektrische strijdtoneel met de ID.3.

De ID.3 1st (420 kilometer rijbereik), waarmee de leveringen beginnen, kost minimaal 38.000 euro. Gaan we uit van een bedrag van 34.000 euro, dan is het model bijna 3.000 euro goedkoper dan een vergelijkbare Golf.

662 Video Eerste rijtest: MG ZS EV

Hopen dat de subsidiepot niet te snel leeg raakt

Een tweedehands elektrische auto is misschien nog wel interessanter voor de particulier. Vanwege het fors lagere aantal onderdelen zijn ze minder onderhoudsgevoelig. Doordat de auto's veelal op de elektromotor remmen, zijn er gevallen bekend van elektrische auto's die meer dan 250.000 kilometer met dezelfde remblokken doen.

Volkswagen heeft er vertrouwen in dat accupakketten een heel autoleven lang meegaan en Tesla-CEO Elon Musk verwacht dat ze op termijn een miljoen kilometer aan kunnen. Bovendien geven fabrikanten nu al doorgaans acht jaar garantie of 160.000 kilometer.

Een tweedehands Hyundai Ionic of Volkswagen e-Golf uit 2017 met 2.000 subsidie komt voor 16.900 euro in beeld. Daar kom je nog altijd ruim 200 kilometer ver mee.

"Nederland is echt een occassionland, veel consumenten wachten op tweedehands elektrische auto met voldoende actieradius. Voor auto’s die de komende tijd op de markt komen is dat het geval", aldus Luman.

Het aanbod is echter nog niet extreem groot, waardoor particulieren mogelijk nog een paar jaar wachten als de leaseauto's van nu uit het contract lopen. Het is dan te hopen dat de subsidiepot van 250 miljoen euro nog niet leeg is.

Een Volkswagen e-Golf kan een interessante occasion zijn. (Foto: Volkswagen)