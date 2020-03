Sommige producten worden over de jaren alleen maar weer waard. Dat geldt al lang voor bijzondere auto's. Bepaalde modellen stegen echter sneller in waarde dan anderen. Het Britse JBR Capital, dat financiering voor de aanschaf van klassiekers regelt, zette er een aantal op een rij.

Voor het overzicht richtte JBR Capital zich op auto's die ooit op de Autosalon van Genève geïntroduceerd werden. Vorige week zou deze beurs namelijk van start gegaan zijn, ware het niet dat door het coronavirus er een streep door het evenement ging.

Aston Martin verwende het publiek in 2009 met de One-77, een met de hand gebouwde en in een gelimiteerd aantal gebouwde sportwagen. Destijds moest er een 1,2 miljoen pond, voor betaald worden, terwijl de waarde nu geschat wordt op 1,5 miljoen pond (zo'n 1,72 miljoen euro).

De Ford GT was bij de onthulling in 2015 direct in trek. Zozeer dat de fabrikant eigenaren verplichtte een contract te tekenen dat de auto niet binnen de kortste keren verkocht zou worden voor winst. Inmiddels zit die periode erop. Dat is mogelijk goed nieuws voor de bestuurders, aangezien de Ford GT 77 procent in waarde toenam tot ongeveer 800.000 pond.

Ford moest speculanten in toom houden bij de presentatie van de GT. (Foto: Ford)

Italiaanse klassiekers fors in waarde gestegen

Italiaanse sportwagens zijn traditiegetrouw in trek bij verzamelaars en dat is terug te zien in de prijzen die je vermoedelijk voor dient te betalen anno 2020. De Alfa Romeo SZ is sinds 1989 in waarde verdubbeld, maar is met zo’n 70.000 pond een koopje in vergelijking met de Ferrari F50.

De Ferrari is met 1,5 miljoen pond nu 328 procent meer waard dan in 1995. Met een verwachte prijs van 2 miljoen pond is de Maserati MC12 de afgelopen zestien jaar met 300 procent in waarde gestegen.

De Ferrari Dino 246 GTS kostte in 1972 ongeveer 11.000 pond. Tegenwoordig worden er bedragen van rond de 250.000 pond voor gevraagd, wat neerkomt op een waardestijging van ruim 2.100 procent.

De Ferrari F50 uit 1995 is tot op heden een goede investering gebleken. (Foto: Ferrari)

Porsche 356/2 de beste investering gebleken

Toch is de Dino niet het exemplaar waar je nu de meeste winst op zou maken, indien je de auto altijd in je bezit had gehouden. Rijd je al sinds 1970 een Range Rover, dan doe je er verstandig aan deze te restaureren en te verkopen. Hij levert nu naar verwachting 5.135 procent meer op.

De twee modellen die je absoluut had willen houden, mits je ze destijds kon betalen, zijn de Lamborghini Miura P400 en de Porsche 356/2. De Lamborghini is de afgelopen 54 jaar met 6.566 procent in waarde gestegen tot ongeveer 1 miljoen pond.

De Porsche spant de kroon, want die werd in 71 jaar maar liefst 26.566 procent waardevoller. Een goed exemplaar kost je nu minimaal 800.000 pond.

Had je deze Porsche in bezit gehouden, dan kan je er nu forse winst op maken. (Foto: JBR Capital)