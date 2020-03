De gemiddelde CO2-uitstoot van personenwagens in Europa lag in 2019 opnieuw hoger dan het jaar ervoor, zo rekende onderzoeksbureau JATO Dynamics vorige week uit. Analisten wijzen naar de lagere verkoop van diesels en de toename van SUV's als boosdoeners. Volledig elektrische auto's moeten uitkomst bieden, zo klinkt het.

Personenwagens stootten in Europa vorig jaar gemiddeld 121,8 gram CO2 per kilometer uit. Daarmee viel de gemiddelde uitstoot voor het derde achtereenvolgende jaar hoger uit en is sinds 2014 niet zo hoog geweest.

JATO hanteert de zogeheten New European Driving Cycle, een oude en doorgaans minder accurate meetmethode die recentelijk vervangen is door de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Mogelijk ligt de werkelijke uitstoot daardoor hoger.

SUV's en benzineauto's de boosdoeners

Volgens JATO-analist Felipe Munoz is het teruglopende marktaandeel van diesel een van de oorzaken achter de stijging. Vorig jaar was 30 procent van alle nieuw verkochte personenwagens in Europa een diesel, tegenover 35 procent een jaar eerder.

Daarnaast zijn veel van de nieuwe benzineauto's een SUV, die vanwege de hoge carrosserie en gemiddeld iets hogere gewicht doorgaans een hogere CO2-uitstoot hebben dan een gelijk gemotoriseerde hatchback. De gemiddelde uitstoot van SUV kwam vorig jaar uit op 131,5 gram per kilometer tegenover 117,9 gram voor middelgrote hatchbacks.

De vraag naar SUV's en cross-overs zoals deze Volkswagen T-Roc helpt de uitstootdoelen niet. (Foto: Volkswagen)

'Stekkerauto's niet genoeg om wegvallen diesel te compenseren'

"We verwachtten geen grote veranderingen op de middellange termijn", zei Munoz in een persbericht. "Deze uitkomsten onderstrepen het belang van een snelle omarming van elektrische auto's om de gestelde emissiedoelen te halen."

Volgens Munoz stoten geëlektrificeerde auto's met gemiddeld 63,2 gram bijna de helft minder CO2 per kilometer uit, vergeleken met brandstofauto's. Dat is weliswaar mooi meegenomen, maar niet genoeg om het wegvallen van diesel te compenseren, aldus Munoz. Stekkerauto's hebben in Europa namelijk nog maar een aandeel van 6 procent.

In Nederland ligt dat zoals bekend anders. Ons land scoort dan ook met de laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa. Met gemiddeld 100,1 gram per kilometer lag ons gemiddelde bovendien 5,9 procent lager dan in 2018.

Noorwegen laat zien hoe het ook kan. Dit land, dat geen onderdeel is van de EU, scoort een gemiddelde van 60,3 gram per kilometer. Daar is ruim 40 procent van het aantal nieuw verkochte voertuigen volledig elektrisch.

De Tesla Model 3 hielp de gemiddelde uitstoot in Nederland naar beneden te krijgen. (Foto: AutoWeek)

Toyota scoort het best

Toyota had volgens de JATO in 2019 de laagste gemiddelde uitstoot van alle traditionele merken, mede dankzij het grote aanbod aan hybridemodellen. De auto’s stootten gemiddeld 97,5 gram per kilometer uit. Daarmee was Toyota tevens het enige merk dat onder de grens van 100 gram CO2 per kilometer bleef.

Citroën volgt op twee, concerngenoot Peugeot op drie. Citroën was samen met Toyota en BMW de enige die de gemiddelde CO2-uitstoot vorig jaar omlaag wist te brengen ten opzichte van een jaar eerder.

"Alle aandrijflijnen die een CO2-besparing kunnen bieden, zijn belangrijk. De CO2-verlaging in 2019 in de EU hebben we dan ook met verschillende maatregelen verwezenlijkt: steeds efficiënter worden benzine- en dieselmotoren met uitlaatgasreinigingstechnieken, plug-inhybrides én natuurlijk volledig elektrische auto's", aldus Stefanie Wurst, algemeen directeur BMW Group Nederland. "De klant bepaalt welke aandrijflijn het beste bij zijn of haar leefomstandigheden en behoeften past en wij zorgen voor de technologie met de laagst mogelijke CO2-uitstoot."

Bij een merk als Ford steeg de gemiddelde uitstoot met 4,9 procent, bij Suzuki zelfs met 6,3 procent. Het Japanse merk schrapte de afgelopen maanden in Nederland al de nodige motoren en voegde aan andere mild-hybridtechniek toe.

Ook de Suzuki Swift Sport heeft voortaan mild-hybridtechniek. (Foto: Suzuki)

