Tesla mag in China voortaan ook de Long Range- en Performance-uitvoering van de Model 3 verkopen. Dat heeft het ministerie van Industrie, Informatie en Technologie afgelopen weekend bekendgemaakt.

In China werd tot voor kort alleen de Model 3 Standard Range Plus verkocht. De auto's worden gebouwd in de fabriek in Sjanghai die in december haar deuren opende. De Model 3 was met 3.183 exemplaren in januari direct de bestverkochte elektrische auto van China.

De uitbraak van het coronavirus heeft de verkoop van personenwagens in China fors doen dalen. In de eerste helft van vorige maand werden ongeveer 90 procent minder auto's verkocht. De verwachting is dat ook Tesla daaronder te lijden heeft gehad. De definitieve cijfers worden eind deze maand gepresenteerd.