Volvo rekent maandag op een zorgeloze ingebruikname van zijn nieuwe batterijenassemblagefabriek in het Belgische Gent. De Zweedse autobouwer verwacht geen aanvoerproblemen van batterijcellen zoals bij de concurrentie, aldus fabriekschef Stefan Fesser.

In Gent zullen de accupakketten voor de aanstaande elektrische Volvo XC40 Recharge P8 geassembleerd worden. Het volledig elektrische model gaat in september in productie. Volvo maakt daarbij gebruik van batterijcellen van LG Chem, net als Audi, Jaguar en Daimler.

Audi was vorige maand genoodzaakt de productie van de elektrische e-tron te onderbreken vanwege aanvoerproblemen, terwijl Jaguar de bouw van de eveneens elektrische I-PACE moest terugschroeven. Volvo zegt geen signalen van LG Chem te hebben ontvangen dat er mogelijk niet genoeg cellen aangeleverd kunnen worden.

De Volvo XC40 Recharge P8 krijgt een accupakket van 78 kWh, waarmee een rijbereik van 400 kilometer gehaald moet worden. De auto heeft twee 150 kW sterke elektromotoren en mag tot 1.500 kilo trekken. Prijzen beginnen bij 59.900 euro.