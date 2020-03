Nissan steekt 52 miljoen pond (59,76 miljoen euro) in de autofabriek in het Britse Sunderland, ondanks eerdere waarschuwingen van het bedrijf zelf dat de Brexit de locatie in gevaar brengt.

De Japanse automaker zei eerder dat als het Britse vertrek uit de Europese Unie zou leiden tot hogere tarieven, dat de Europese activiteiten niet levensvatbaar zouden maken. Hieronder valt ook de fabriek in Barcelona.

Nog eerder gaf Nissan aan de nieuwe Qashqai te gaan maken in Sunderland met de garantie van de Britse overheid dat het concurrentievermogen niet in gevaar zou komen.

Op dit moment worden in het VK de LEAF, Qashqai en de Juke gebouwd en Nissan heeft zevenduizend werknemers bij de Britse fabriek. Vorig jaar werden er 350.000 voertuigen gebouwd in Sunderland.