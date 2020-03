Aston Martin heeft de V12 Speedster gepresenteerd. De eerste exemplaren van de open tweezitter, die in een oplage van 88 stuks gebouwd zal worden, worden in het eerste kwartaal van 2021 uitgeleverd.

Met de V12 Speedster lijkt Aston Martin in te spelen op de trend van open tweezitssportwagens. Eerder lanceerde Ferrari met de Monza SP1 en SP2 al vergelijkbare modellen. Eind vorig jaar deed McLaren hetzelfde met de Elva.

De V12-motor van de Speedster levert 700 pk, waarmee de auto in 3,5 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert en doorloopt tot een top van 300 kilometer per uur. En dat alles zonder voorruit.

Prijzen in het Verenigd Koninkrijk beginnen bij 765.000 pond, omgerekend 882.779 euro.

