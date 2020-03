Fiat heeft de nieuwe 500 onthuld. Het model is voortaan volledig elektrisch en komt daarom naast het oude model in het aanbod. Volgens Fiat komt de auto ongeveer 320 kilometer ver op een acculading.

De nieuwe elektrische Fiat 500 staat op een speciaal ontwikkeld platform en heeft een accupakket van 42 kWh aan boord. De elektromotor levert een vermogen van 87 kW (117 pk), waarmee de Fiat in ongeveer negen seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. De topsnelheid ligt op 150 kilometer per uur.

De Fiat 500 kan met maximaal 85 kW geladen worden en het merk zegt dat de auto in 35 minuten weer voor 80 procent geladen is. De auto komt in de tweede helft van het jaar op de markt.

Over de Nederlandse prijs is nog niets bekend, maar volgens de Italiaanse pers zal de eerste serie in het thuisland voor 37.900 euro in de prijslijst staan. Het gaat dan overigens wel over een gelimiteerde serie van vijfhonderd exemplaren met toevoegingen als speciaal leer en wielen van 17 inch.

De Fiat 500 keerde in 2007 terug om in 2015 grondig vernieuwd te worden. Tussentijds introduceerde het merk in de Verenigde Staten een elektrische 500. Dat model is hier nooit officieel geleverd, maar wordt nog wel regelmatig geïmporteerd.