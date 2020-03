Koenigsegg, de Zweedse fabrikant van extreem snelle sportwagens, heeft voor het eerst een model gepresenteerd met vier zitplaatsen, de plug-inhybride Gemera. Volgens het merk is het de ultieme milieubewuste auto.

De aandrijflijn van de Koenigsegg is een bijzondere, want die bestaat uit een aantal onderdelen. Het hart wordt gevormd door een driecilinder benzinemotor, die dankzij twee turbo's goed is voor 608 pk. De krachtbron wordt door het merk de 'kleine vriendelijke reus' genoemd.

Daarnaast telt de auto twee elektromotoren, voor elk achterwiel een, van 506 pk. Op de krukas zit vervolgens nog een derde exemplaar van 405 pk. Het systeem vermogen komt volgens Koenigsegg uit op 1.724 pk.

Het hele systeem zit zo in elkaar dat de Gemera vanuit stilstand in een versnelling, dus zonder te schakelen, naar de 400 kilometer per uur kan knallen. De volledig elektrische topsnelheid is 300 kilometer per uur.

De Gemera maakt gebruik van een 800-voltsysteem voor het accupakket van 15 kWh, waarmee de auto tot 50 kilometer volledig elektrisch kan rijden. Volgens Koenigsegg komt de auto zonder te tanken in totaal tot wel 1.000 kilometer ver.

Koenigsegg gaat 300 exemplaren bouwen.

