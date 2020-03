Volkswagen komt in de loop van dit jaar met een elektrische SUV, de ID.4. Het Duitse merk laat alvast een teaserafbeelding van de auto zien, zij het in camouflagetrim. Ook bij het andere nieuws van de Volkswagen Group staat elektrische aandrijving centraal.

De ID.4 krijgt volgens Volkswagen een maximaal rijbereik van ongeveer 500 kilometer. Daarnaast moet het model net als de ID.3 volledig klimaatneutraal zijn. De ID.4 komt er met voorwielaandrijving en vierwielaandrijving. Naar verluidt verschijnt er op termijn ook een sportiever gelijnde coupéversie van de ID.4.

Volkswagen-dochter Skoda laat op dinsdag zijn versie van de plug-inhybride Golf GTE zien: de Octavia RS iV. De aandrijflijn is goed voor 245 pk en geeft een volledig elektrisch bereik van ongeveer 60 kilometer. De stekkerhybride sprint in 7,3 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een top van 225 kilometer per uur.

Het merk Cupra, voorheen een onderdeel van Volkswagen-tak Seat, gebruikt dezelfde plug-inhybrideaandrijflijn voor de Formentor, een nieuwe cross-over. Dit model komt ongeveer 50 kilometer ver op een acculading. Het model wordt ook leverbaar met een 310 pk sterke brandstofmotor.

De RS-versie van de Octavia is voortaan een plug-inhybride. (Foto: Skoda)

Exclusiviteit gegarandeerd bij Bentley

Bentley, tot slot, laat de Mulliner-afdeling schitteren door hen met een eigen model te laten komen: de Bacalar. Van de open tweezitter worden slechts twaalf exemplaren gebouwd.

Het mag in dit deel van de markt geen verassing heten dat alle twaalf exemplaren van de Bacalar inmiddels al vergeven zijn. Mulliner Bentley zal de auto's volledig naar wens van de eigenaar bouwen. Naar verluidt kost de auto kaal minimaal 1,5 miljoen euro.

De Bacalar, vernoemd naar een meer in Mexico, wordt aangedreven door een 659 pk sterke twaalfcilinder benzinemotor. Tevens heeft het model vierwielaandrijving.

Over de prijzen die voor de exemplaren van de Bacalar betaald zijn, doet Bentley geen uitspraken. (Foto: Bentley)

