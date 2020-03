Vanwege het coronavirus ging er een streep door Autosalon van Genève, die deze week van start zou gaan. De verschillende merken komen desondanks gewoon met hun laatste nieuwtjes. BMW heeft zijn toekomstige Tesla-concurrent gepresenteerd, terwijl Dacia een vooruitblik op zijn budgetelektrische auto toont.

De BMW Concept i4 schemerde gisteren al door nadat het merk een zogeheten teaserafbeelding vrijgaf. Nu is het model in zijn volledigheid te zien. Op termijn zullen vermoedelijk alleen zaken als koplampen, zijspiegels en de achterbumper nog aangepast worden. Eind volgend jaar begint de productie van de i4.

De voorzijde van de auto valt op door de grote grille, die BMW straks ook zal toepassen op de M3 en nieuwe 4-Serie.

De auto krijgt een accupakket van 80 kWh, waarmee een rijbereik van maximaal 600 kilometer mogelijk moet zijn. De aandrijflijn is goed voor een vermogen van 390 kW (531 pk). De i4 accelereert in ongeveer vier seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een top van meer dan 200 kilometer per uur.

De Concept i4 geeft aan dat de elektrische i4 bijna af is. (Foto: BMW)

Dacia komt met voordelige elektrische auto

Dacia komt net als BMW in 2021 met een nieuwe elektrische auto, maar dan aan de onderkant van de markt. De Roemeense Renault-dochter komt niet met een compleet nieuw model, maar met een omgebouwde versie van de Renault City K-ZE. Dit is een elektrische auto die Renault al in China verkoopt, maar straks dus als Dacia ook hier te krijgen is.

De 3,73 meter lange Spring Electric Concept, zoals de auto vooralsnog genoemd wordt, heeft dadelijk een bereik van ongeveer 200 kilometer.

Zo moet de nieuwe elektrische Dacia eruit gaan zien. (Foto: Dacia)

Exclusief jubileummodel

Ontwerpstudio Pininfarina presenteerde vorig jaar in Genève de Battista, een elektrische supercar met omgerekend 1.900 pk. Ter ere van het negentigjarig jubileum van Pininfarina, komt het bedrijf nu met de Battista Anniversario.

De speciale versie is te herkennen aan een achterspoiler en nieuwe lichtgewicht wielen, waarmee een gewichtsbesparing van zo'n 10 kilo gerealiseerd wordt. Het accupakket is er een van 120 kWh, waarmee de Battista ongeveer 450 kilometer ver komt.

De auto sprint in minder dan twee seconden naar 100 kilometer per uur en haalt in minder dan twaalf tellen de 300 kilometer per uur. De Battista heeft een top van 350 kilometer per uur. Pininfarina gaat vijf exemplaren van de Battista uitvoeren als Anniversario-versie tegen een prijs van minimaal 2,6 miljoen euro.

Deze auto wordt met vijf exemplaren zeer zeldzaam. (Foto: Pininfarina)

Kijk voor meer nieuws op AutoWeek.nl