De Peugeot 208 is op woensdag door een internationale jury van autojournalisten verkozen tot Auto van het Jaar. De 208 is eerste model dat zowel met benzine- en dieselmotoren beschikbaar is, als ook met volledig elektrische aandrijving.

De Peugeot troefde met deze uitverkiezing onder meer de elektrische Tesla Model 3 en Porsche Taycan af, de nummers twee en drie. Andere kanshebbers voor de titel Auto van het Jaar waren de BMW 1 Serie, de Ford Puma, de Renault Clio en de Toyota Corolla.

De Peugeot 208 is er vanaf 17.980 euro, de elektrische e-208 vanaf 34.900 euro. Het model deelt de basis met de nieuwe Opel Corsa.

Peugeot won de Auto van het Jaar-verkiezing, die al sinds 1964 gehouden wordt, al vijf keer eerder. Het Franse merk komt met uitverkiezing nummer zes op gelijke hoogte met Renault. Peugeot won de titel voor het laatst in 2017, toen met de 3008.