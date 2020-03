Op de Franse website Worldscoop zijn de eerste foto's van de nieuwe elektrische Fiat 500e opgedoken. Het model zal naast de huidige 500 met brandstofmotoren worden aangeboden.

De Fiat 500e zou zijn debuut maken op de Autosalon van Genève, die vanwege het coronavirus dit jaar geen doorgang vindt.

De auto is weliswaar direct herkenbaar als Fiat 500, maar desondanks volledig nieuw. Dat geldt ook voor het binnenste van de auto, dat voortaan door een groot aanraakscherm gedomineerd wordt.

Specificaties van het nieuwe model zijn nog niet bekend. De Fiat 500 keerde in 2007 terug in het aanbod van Fiat. De elektrische versie verscheen in 2013, maar was alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar. In 2015 werd de normale 500 opgewaardeerd.

De huidige Fiat 500 zal vermoedelijk nog wel even leverbaar blijven, aangezien het model eerder deze maand nog als mild-hybrid gepresenteerd werd.

