29.868 nieuwe personenauto's zijn in februari in Nederland op kenteken gezet, zo melden RAI Vereniging en BOVAG op maandag. Met de Kia Niro en de Opel Ampera-e keren de volledig elektrische auto's na een dip in januari weer terug in de verkooptoptien.

De Kia Niro was met 1.054 exemplaren het bestverkochte model van februari. Bijna de helft daarvan (481 stuks) waren volledig elektrisch. De Opel Ampera-e scoorde met 647 een achtste plek dankzij een afprijzing vanwege het einde van productie.

Ook een ruimte meerderheid van 757 in februari geregistreerde exemplaren van de Volkswagen Golf was elektrisch (470 stuks).

Kia was dankzij de Niro en de Picanto vorige maand tevens het bestverkochte merk, gevolgd door Volkswagen, Opel, Peugeot en Toyota.

Bestverkochte modellen februari Kia Niro: 1.054 (481 stuks volledig elektrisch)

Renault Clio: 821

Ford Focus: 762

Volkswagen Golf: 757 (470 volledig elektrisch)

Kia Picanto: 721

Peugeot 108: 707

Ford Fiesta: 671

Opel Ampera-e: 647

Mitsubishi Space Star: 613

Volkswagen Polo: 599

