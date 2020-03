BMW toont deze week een voorbode op de aanstaande i4, de nieuwe elektrische auto van het merk waarmee het wil gaan concurreren met de Tesla Model 3. Hoewel het nog een studiemodel is, geeft het een goed beeld van hoe de uiteindelijke i4 eruit zal zien.

De Concept i4 zal zoals te doen gebruikelijk bij BMW slechts op details afwijken van de productieversie, die volgend jaar op de markt komt. De i4 krijgt de beschikking over een accupakket van 80 kWh, waarmee een rijbereik van 600 kilometer mogelijk moet zijn. De aandrijflijn is goed voor een vermogen van 390 kW (531 pk).

BMW presenteerde met de compacte i3 zijn eerste elektrische auto in 2013 en was er zo vroeg bij. Hoewel dat model sindsdien elk jaar, mede dankzij verbeteringen aan het accupakket, steeds succesvoller werd, bleef het bij die ene volledig elektrische auto.

Later dit jaar komt BMW met de langverwachte concurrent voor de Audi e-tron, de iX3. In 2021 is het de buurt aan de i4.

