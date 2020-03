De Europese verkoop van SUV's en cross-overs neemt nog altijd toe. De hoge voertuigen hebben inmiddels een aandeel van 37 procent in de nieuwverkoop, aldus onderzoeksbureau JATO Dynamics.

Vorig jaar steeg het aantal registraties van cross-overs en SUV's met 13 procent tot 5,7 miljoen exemplaren. Daarmee vlakte de verkoopstijging wel iets af ten opzichte van 2018, toen er 18 procent meer SUV's en cross-overs op kenteken gingen vergeleken met een jaar eerder.

De Renault Captur was in 2019 de populairste auto in de categorie cross-overs en SUV's. De Volkswagen Tiguan en Nissan Qashqai maken de top drie compleet.