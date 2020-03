McLaren heeft de LT-versie van de 720s onthuld. Het vermogen werd opgeschroefd tot 765 pk, vandaar de modelnaam 765LT. Ook het gewicht ging omlaag. Het model treft in de eveneens vandaag gepresenteerde Porsche 911 Turbo S direct een voorname concurrent.

Zo weegt de nieuwe McLaren 765LT leeg 1.229 kilo. Rijklaar legt de auto 1.339 kilo in de schaal, een gewichtsbesparing van 80 kilo ten opzichte van de 720S. De besparing werd gerealiseerd door het gebruik van lichtgewicht wielen, een speciaal titaniumuitlaatsysteem en het weglaten van de airconditioning en het audiosysteem.

De prestaties van het model liegen er niet om. De 765LT accelereert in 2,8 seconden naar 100 kilometer per uur, terwijl de 200 kilometer per uur al na 7,2 secondenop de teller verschijnt.

Het productieaantal van de McLaren 765LT blijft beperkt tot 765 exemplaren.

650 pk voor nieuwe Porsche 911 Turbo S

Porsche heeft het topmodel van de 911-reeks gepresenteerd, de 911 Turbo S. Het model krijgt er 70 pk bij ten opzichte van zijn voorganger, en is daarmee nog sneller dan voorheen.

De nieuwe Porsche 911 Turbo S accelereert in 2,7 seconden naar 100 kilometer per uur en loopt door tot een topsnelheid van 330 kilometer per uur. Een sprint naar 200 kilometer per uur neemt 8,9 seconden in beslag. Voor aandrijving zorgt een zescilinderbenzinemotor, gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

De Turbo-S versie is traditiegetrouw te herkennen aan de luchtinlaten op de achterste wielkasten, de verbreedde carrosserie en de grote wielen. Aan de voorkant monteert Porsche 20 inch-wielen, achter 21 inch.

De nieuwe Porsche 911 Turbo S komt in mei naar Nederland en kost minimaal 279.000 euro. De cabrioversie van het model staat voor 294.100 euro in de prijslijst.

De Turbo S kreeg er ten opzichte van zijn voorganger 70 pk bij. (Foto: Porsche)

