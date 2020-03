Audi heeft de nieuwe A3 gepresenteerd. Het model vertoont overeenkomsten met de eerder gelanceerde A1 en Q3. De auto komt in mei op de markt.

De A3 meet voortaan 4,34 meter in de lengte en 1,82 meter in de breedte. De auto is met minder dan 1.300 kilo bovendien relatief licht. Binnenin krijgt de bestuurder te maken met een geheel nieuw dashboard, compleet met een 10,25-inch digitaal instrumentarium en een 10,1-inch aanraakscherm voor het infotainmentsysteem.

Bij aanvang van de eerste leveringen in mei is de nieuwe A3 leverbaar met een 150 pk sterke benzine- en dieselmotor. Later volgt een 110 pk sterke benzinemotor en een 150 pk benzineversie met mild-hybridtechniek.

In de zomer verschijnen stapsgewijs de andere benzine- en dieselmotoren. Tevens komt er een versie die op aardgas loopt.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl.