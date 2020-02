Citroën komt met een nieuwe elektrische stadsauto genaamd Ami. Deze naam was eerder tussen 1961 en 1979 in gebruik. De Ami van nu haalt maximaal 45 kilometer per uur, waardoor je ook als zestienjarige met een brommerrijbewijs op pad kunt.

De Citroën Ami meet slechts 2,41 meter in lengte en is daarmee korter dan de eerste Smart ForTwo. De auto is met 1.39 meter in de breedte, spiegels niet meegerekend, eveneens erg smal.

De Ami is voorzien van een accupakket van 5,5 kWh, waarmee de auto ongeveer 70 kilometer ver komt. Laden kan aan het reguliere stopcontact en duurt dan 3 uur. Door het kleine accupakket en de compacte afmetingen weegt de Citroën slechts 485 kilo.

De binnenkant van de auto is spartaans, net als in de Citroën 2CV van destijds. De ramen kunnen namelijk alleen opengeklapt worden, precies zoals bij de 'Eend'. Je smartphone doet via een App dienst als infotainmentsysteem van de auto. Op die manier kun je zien hoe ver je nog kan rijden.

De nieuwe Citroën Ami komt halverwege volgend jaar naar Nederland. In Frankrijk kost de auto, exclusief subsidie, 7.000 euro. Via private lease kan de auto ook worden verkregen. Dan rijd je de Ami voor ongeveer 20 euro in de maand. Wat het model in Nederland gaat kosten en of deze ook via huurkoop verkrijgbaar wordt, is nog niet bekend.

