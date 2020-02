Volkswagen heeft bij de presentatie van de nieuwe GTI ook de GTE-stekkerhybride en de GTD met dieselmotor gepresenteerd. De modellen delen hun uiterlijke kenmerken met de GTI.

De GTE heeft opnieuw een plug-inhybrideaandrijflijn, al wordt nu een accupakket van 13,0 kWh toegepast. Het elektrische rijbereik is nog niet bekendgemaakt, maar zal vermoedelijk tussen de 50 en 60 kilometer uitkomen.

De aandrijflijn, waaronder een 150 pk sterke benzinemotor, is goed voor een systeemvermogen van 245 pk, net als de GTI.

De GTD is traditiegetrouw een dieselauto. De motor levert 200 pk en is altijd gekoppeld aan een automaat. Volkswagen zegt een speciale katalysator te hebben toegepast, waardoor dit volgens de Duitsers de schoonste dieselmotor van het merk ooit is.

