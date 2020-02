Volkswagen heeft de nieuwe Golf GTI onthuld. Het nieuwe model is herkennen aan de rode sierstrip voorop en de dubbele uitlaat aan de achterkant. Ook de led-dagrijverlichting is voortaan een herkenningspunt.

De nieuwe Golf GTI wordt aangedreven door een 2,0-literbenzinemotor met turbo, die goed is voor 245 pk. De krachtbron kan worden gekoppeld aan een handbak of automaat. De topsnelheid ligt op 250 kilometer per uur.

Er komt ook een nog krachtigere TCR-uitvoering, die 300 pk meekrijgt. Deze versie is alleen in combinatie met automaat.

De Golf GTI staat standaard op 17-inchwielen, de TCR heeft wielen van 18 inch. Beide uitvoeringen krijgen de karakteristieke stoelbekleding met het ruitjesmotief dat Volkswagen al sinds de jaren zeventig voor de GTI gebruikt.

De nieuwe Golf GTI is vanaf juli te bestellen. Op de Autosalon van Genève maakt het model volgende week zijn publieksdebuut.

