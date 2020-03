Later deze maand vervangt KLM de eerste van in totaal vijf vluchten van Amsterdam naar Brussel door een reis met de hogesnelheidstrein. KLM werkt rond het zogeheten Air&Rail-ticket samen met Thalys en de NS. Toch moet er nog een hoop gebeuren wil de trein een alternatief voor het vliegtuig worden, zegt ook de NS.

Op 29 maart moet de eerste korte vlucht vervangen worden door de trein. Daarvoor komt op Schiphol een speciale Air&Rail-incheckbalie. Daar blijft het mogelijk niet bij, zegt een woordvoerder van de NS.

"We onderzoeken momenteel in samenwerking met KLM, Schiphol, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoe kansrijk zo'n samenwerking is op meer bestemmingen, zoals Düsseldorf, Keulen, Frankfurt, Parijs en Londen", aldus Hessel Koster van de NS.

Een dergelijk initiatief is nieuw. Al in 1982 besloten Lufthansa en Deutsche Bahn een poging te ondernemen om korte vluchten te vervangen door treinreizen. Hoewel het aanvankelijk geen daverend succes was, is Rail&Fly - zoals de oosterburen het noemen - inmiddels een begrip.

In Duitsland bestaat de samenwerking tussen luchtvaart en spoor al langer. (Foto: Frankfurt Airport)

'Trein brengt je tot in het centrum'

Onlangs berichtten we op NU.nl al dat er flink wat in het werk is gesteld om "de trein te laten vliegen", zoals de NS het verwoordt. De voortekenen zijn positief, met de nieuwe directe Eurostar naar London als prominentste voorbeeld. Daarnaast viel het aantal internationale treinreizen vorig jaar 13 procent hoger uit.

"Voor reizen naar Parijs, Frankfurt, Brussel en Düsseldorf is de totale deur-tot-deurreistijd met de trein doorgaans zelfs korter dan bij het vliegtuig. Mensen hebben namelijk zelden de luchthaven als bestemming, de trein brengt je direct naar het centrum van de stad", aldus Koster.

Maar zo voortvarend als het richting België, Frankrijk en Londen gaat, zo stroef gaat het richting het oosten. Niet alleen ontbreekt een snelle spoorverbinding: er zijn ook geen concrete plannen om het bestaande spoor naar Duitsland drastisch te verbeteren, zodat er meer treinen en hogere snelheden mogelijk zijn, aldus Koster.

"Zulke verbeteringen van de infrastructuur vragen om forse investeringen en zijn een politiek besluit."

'Grensoverschrijdende samenwerking moet beter'

In Duitsland zelf wordt overigens wel aan het spoor gewerkt. Daar zijn verbeteringen tussen het Ruhrgebied en Hannover in de maak. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk om met een snellere trein richting Berlijn te reizen.

"Dan moet er ook aan de Nederlandse kant van de grens veel gebeuren", zegt Koster. "Samen met Deutsche Bahn studeren we op wat dit soort spoorverbeteringen op langere termijn op kunnen leveren voor onze reizigers."

Deze mismatch geeft volgens Koster precies aan waar het bij de planning van grote investeringen in infrastructuur nog weleens aan schort: er wordt niet direct aan de internationale treinreiziger gedacht.

"Het gebeurt vooral om het binnenlandse treinreizen te stimuleren. Dat is ook fantastisch natuurlijk, maar grensoverschrijdend moet er nog veel beter samen worden gewerkt."

Berlijn moet een stuk bereikbaarder worden. (Foto: Getty)

'Masterplan als onderdeel van Green Deal'

Het plan voor een Europese Green Deal biedt voor een partij als de NS mogelijk de kans om een aantal vliegen in één klap te slaan.

"NS pleit voor een masterplan voor internationaal treinverkeer als onderdeel van de Europese Green Deal om de frequenties te verhogen, bestemmingen toe te voegen, capaciteit te vergroten, reistijden te verkorten en tarieven concurrerender te maken", zegt Koster.

Overigens wijst Koster erop dat er niet gewacht hoeft te worden om aan de tarieven te sleutelen.

"Duitsland heeft in het kader van zijn plannen om duurzaam vervoer via het spoor te stimuleren het btw-tarief op treinkaartjes dit jaar verlaagd van 19 procent naar 7 procent. In Nederland is dit tarief vorig jaar juist omhooggegaan van 6 procent naar 9 procent."