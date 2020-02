Topman Herbert Diess vindt dat Volkswagen onvoldoende vooruitgang boekt in de omschakeling naar een meer milieubewuste onderneming. Hij hoopt daarom minder SUV's te verkopen en zelfs een klimaatactivist in dienst te nemen.

Dat zei Diess in een interview met de Financial Times. Het liefst ziet hij dat er een klimaatactivist in dienst komt die direct aan hem rapporteert.

"Deze transitie is een kans. Ik denk niet dat elektrisch rijden het einde van de auto-industrie zal betekenen." Wel erkent Diess dat Volkswagen nog niet snel genoeg inspeelt op de ontwikkelingen.

Diess denk dat het op termijn tevens noodzakelijk is om minder SUV's te verkopen, die vanwege hun grotere frontaaloppervlak en hogere gewicht minder efficiënt zijn. "Elektrische auto's zullen de voorkeur van consumenten voor een bepaalde carrosserievorm beïnvloeden. Met een SUV lever je flink wat rijbereik in."

De eerstvolgende elektrische auto van Volkswagen wordt overigens een SUV. De onthulling staat voor deze zomer gepland. Van dat model verschijnt ook een coupé-versie.

Kijk ook op AutoWeek.nl