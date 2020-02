De PSA Group, het moederbedrijf van onder meer Peugeot en Opel, heeft vorig jaar met 3,2 miljard euro 13,2 procent meer nettowinst geboekt dan in het voorgaande jaar, zo maakt het Franse concern woensdag bekend.

Het resultaat is opvallend, aangezien de verkoop van personenwagens met 10 procent daalde tot 3,49 miljoen exemplaren.

Wel wist het concern meer relatief dure modellen te verkopen, waaronder de Citroën C5 Aircross. Daarnaast kon het bedrijf kostenbesparingen realiseren, wat eveneens heeft bijgedragen aan de zwarte cijfers. De omzet steeg met 1 procent tot 74,7 miljard euro.

De doelstellingen voor de komende twee jaar verwacht PSA weliswaar te realiseren, maar CEO Carlos Tavares waarschuwde desondanks voor tegenwind op de Europese markt. Die zal met 3 procent krimpen, zo voorspelt de topman.

In 2020 gaan succesnummers als de Opel Corsa en Peugeot 208 in de verkoop. Daarnaast is de nieuwe Peugeot 2008 in aantocht. Dit jaar verschijnen ook elektrische versies van de drie modellen in de showroom.

Eind vorig jaar kondigde PSA een fusie met Fiat Chrysler Automobiles aan.