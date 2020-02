Audi heeft de productie van de volledig elektrische e-tron onderbroken vanwege een tekort aan accupakketten. Dat bevestigt een woordvoerder maandag tegenover persbureau Bloomberg.

Volgens Audi ligt de productie in Brussel sinds afgelopen donderdag stil. Het probleem is de toevoer vanuit Polen van accupakketten van de Zuid-Koreaanse leverancier LG Chem.

Eerder was Jaguar hierdoor genoodzaakt de productie van de elektrische I-Pace terug te schroeven. Mercedes-Benz zou hetzelfde probleem hebben bij de bouw van de EQC, maar dat werd eerder deze maand tegen gesproken.

Op dinsdag moet de productie van de Audi e-tron hervat worden. Het Duitse Handelsblatt meldde dat het merk dit jaar 80.000 exemplaren wil bouwen, maar dat LG Chem de helft van het aantal accupakketten kan leveren.

De e-tron was afgelopen december na de Tesla Model 3 de meest geregistreerde elektrische auto van Nederland. Het model is inmiddels leverbaar als 50 quattro en 55 quattro. Later dit jaar komt daar de S-uitvoering bij, die dankzij drie elektromotoren en 320 kW (435 pk) in 4,5 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert.

Naast de reguliere e-tron volgt binnenkort ook de e-tron Sportback met lagere daklijn en een aflopende achterkant.