Er zijn maar weinig ontwerpen zo iconisch als de Vespa-scooter, die al ruim zeventig jaar in min of meer ongewijzigde vorm op de markt is. In Nederland is de scooter nog altijd geliefd in steden, maar er ligt een kaper op de kust. Steeds vaker zie je de kenmerkende elektrische NIU opduiken. En dat zijn lang niet altijd deelscooters.

Elektrisch rijden doet gekke dingen met de consument. Zo omarmde Europese automobilisten, die doorgaans geen voorkeur voor auto's uit de Verenigde Staten hebben, het Amerikaanse Tesla. Bij de scooters timmert het Chinese NIU aan de weg in Nederland en de rest van Europa.

Het bedrijf, voluit NIU Technologies genaamd, werd in 2014 opgericht en wist sindsdien 960.000 elektrische scooters wereldwijd te verkopen. Daarmee dringt de eerste vergelijking met Tesla zich op, aangezien dat merk eenzelfde stormachtige ontwikkeling doormaakte.

In Nederland is NIU pas sinds 2017 actief, maar toch kan het merk al bogen op meer dan honderd verkooppunten en een heuse flagshipstore in Amsterdam.

Het kenmerkende silhouet van NIU's bekendste model. (Foto: NIU)

'Stoorzender in de markt worden'

Sieghart Michielsen, die aan het hoofd van NIU in Europa staat, hamert op het belang van een goed verkoopnetwerk en de juiste partners. Dat is niet zonder reden, aangezien Chinese merken nog altijd last hebben van de inferieure producten uit het land die enkele jaren geleden op de Europese markt gedumpt werden.

Deze apparaten bleken onbetrouwbaar, onderdelen waren lastig te krijgen en aftersales was er niet. De keuze om met bekende namen als Bosch en Panasonic te werken, is dan ook geen toevallige, zegt Michielsen.

Panasonic is tevens de leverancier van - je raadt het al - Tesla. "Wij zullen nooit van de daken schreeuwen dat wij de Tesla onder de elektrische scooters maken, maar we willen wel eenzelfde soort stoorzender in de markt zijn", zegt Michielsen.

Scooter wordt in Nederlandse steden al gebruikt als deelscooter

Hij voegt eraan toe dat het NIU op dit moment vooral gaat om het versterken van de positie van het merk in de markt en daarbij de juiste partners te vinden. "Hoe snel we dat doen en hoeveel we kunnen verkopen is nog even van ondergeschikt belang".

Ook als je NIU als merk niet kent, is de kans aanwezig dat je de scooter wel herkent. De NIU NQi rijdt namelijk in grote aantallen rond in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in het karakteristieke groen van deelscooteraanbieder Felyx. In Rotterdam rijden ze ook onder de vlag van aanbieder RideCheck.

"Bij de deelscooters zijn we sterk vertegenwoordigd, met meer dan dertien partners wereldwijd", aldus Michielsen.

De samenwerking met gerenommeerde namen als Panasonic en Bosch was een bewuste keuze. (Foto: NIU)

Direct herkenbaar als NIU

Door de lichtgevende ring om de koplampbehuizing zijn de modellen van NIU tevens direct herkenbaar, ook in het donker. Design speelde sowieso een belangrijke rol in de ontwikkeling van het merk.

"De eerste NIU-scooter is uit een tekening ontstaan. Scooters in China, waar elektrische scooters al jaren de norm zijn, waren vooral goedkope gebruiksvoorwerpen om van A naar B te komen. Die hadden geen best imago. De NIU is daarentegen een designproduct en mede daardoor was de crowdfunding die aan NIU ten grondslag lag nog altijd een van de succesvolste in China ooit. Hierdoor hebben we een cult following", legt Michielsen.

Op termijn hoopt NIU dat ook in Europa te bereiken. In dit deel van de wereld hebben elektrische scooters een aandeel van ongeveer 10 procent. Michielsen kan geen mededelingen doen over de verkoop van NIU, maar zegt dat het merk een "sterke positie" heeft verworven in de kernmarkten Italië, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland.