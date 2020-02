Na jaren van afwezigheid is er weer een grote Franse sedan, de DS 9. Het van Citroën afgesplitste luxemerk DS geeft met enkele designkenmerken van de DS 9 bovendien een knipoog naar de legendarische Citroën DS uit 1955.

De knipperlichten achter hebben namelijk een plekje aan weerszijden van de achteruit gekregen, net zoals dat bij de DS uit 1955 het geval was. Net zoals zijn klassieke voorganger, die in Nederland de bijnaam 'De Snoek' kreeg, opereert de DS 9 in het hogere segment.

De auto meet 4,93 meter in lengte en is 1,85 meter breed. Het zijaanzicht van de DS 9 komt overeen met dat van de (verlengde) Peugeot 508 waarop de DS gebaseerd is. Naast de knipperlichten achter vallen ook de leddagrijverlichting voor op en het gebruik van chromen accenten op de motorkap en achterbumper.

De DS 9 komt in eerste instantie alleen met een 360 pk sterke plug-inhybrideaandrijflijn en vierwielaandrijving. Dankzij een accupakket van 11,9 kWh kan de auto tot 50 kilometer volledig elektrisch rijden voordat de brandstofmotor het overneemt.

Later volgt een 250 pk sterke stekkerhybride. Daarnaast zal de DS 9 leverbaar worden met een 225 pk sterke benzinemotor zonder elektrische ondersteuning.

De DS 9 krijgt een keur aan rijhulp- en veiligheidssystemen aan boord. Daarnaast kan de auto door middel van de smartphone ontgrendeld en gestart worden. Het model loopt in China van de band en komt daar in de eerste helft van dit jaar op de markt. Later volgt de rest van de wereld.

