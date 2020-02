Afgelopen vrijdag deed een artikel over de mogelijke stijging van de energienota door een toename van het aantal elektrische auto's en warmtepompen stof opwaaien. Het verleidde oud-minister Ronald Plasterk tot de uitspraak dat "als de informatie klopt" Tesla-bestuurders "enorme asocialen" zijn. Gelukkig voor Plasterk lijkt de situatie inderdaad wat ingewikkelder in elkaar te zitten.

"Energienota hoger door warmtepomp en laadpaal", kopte het AD op vrijdag. Op de voorpagina van de app deed de krant er een schepje bovenop. "Energienota hoger door Tesla en warmtepompen".

De strekking van het bericht was dat Stedin-directeur Marc van der Linden verwacht dat de energienota in het komend decennium jaarlijks met enkele tientjes zal stijgen.

De oorzaak daarvan ligt in de toename van het aantal elektrische auto's en warmtepompen en de daarvoor noodzakelijk geachte investeringen. De boodschap van Van der Linden zelf ging goeddeels verloren door één zin het het artikel in het bijzonder: "Eén Tesla Model 3 slurpt evenveel elektriciteit als tien huishoudens".

"Als dit bericht klopt", twitterde Plasterk, "dan gaan alle huishoudens tientallen euro's meer energie betalen doordat één Tesla-rijder meer energie slurpt dan tien huishoudens. Dat zijn dus enorme asocialen."

De PVV besloot zelfs Kamervragen te stellen, opnieuw verwijzend naar het energieverbruik van de Tesla Model 3. "Door de massale komst van laadpalen voor de Tesla-rijdende D66-elite en warmtepompen voor de GroenLinks-gekkies gaat úw energierekening nóg verder omhoog!", twitterde PVV-Kamerlid Alexander Kops.

Een ingestuurde brief van een AD-lezer in de zaterdagkrant kwam op hetzelfde neer, zij het in minder krachtige bewoordingen.

Elektrische auto wordt zelden helemaal leeggereden

Volgens Henk Meiborg, oprichter van adviesbureau Emodz, klopt het dat een elektrische auto zoals de Tesla Model 3 inmiddels net zoveel energie kan opslaan als tien huishoudens dagelijks gemiddeld verbruiken.

Het betekent echter niet dat deze energie ook altijd en overal verbruikt wordt. Een elektrische auto wordt immers zelden tot nooit helemaal leeggereden of maximaal bijgeladen. Hij wijst er tevens op dat veel elektrische auto's op de Nederlandse wegen een kleiner accupakket dan de Tesla hebben.

"De gemiddelde automobilist rijdt maximaal 37 kilometer per dag, hetgeen bij een Tesla een verbruik van 7,4 kW zou betekenen. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van een enkel huishouden. Het verbruik houdt tevens in dat de auto slechts een keer in de tien dagen hoeft te laden om deze afstand elke dag af te leggen. Elektrische auto's gaan echter vrijwel dagelijks aan de lader, thuis of op kantoor, waardoor deze slechts een klein beetje en dus relatief kort bijgeladen hoeven te worden", aldus Meiborg.

Wat hem betreft is de berichtgeving en de storm aan publiciteit die het bericht tot gevolg had kenmerkend voor het gebrek aan kennis over elektrisch rijden. "Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zeker aangezien elektrisch rijden brancheoverschrijdende kwesties met zich meebrengt. De autosector krijgt ineens te maken met netwerkbeheerders en installatietechniek."

Er is op veel niveaus nog een groot gebrek aan kennis over elektrisch rijden. (Foto: AutoWeek)

'Elektrische auto onderdeel van de oplossing'

De elektrische auto zou volgens Meiborg niet als het probleem gezien moeten worden, maar juist als onderdeel van de oplossing. Diezelfde boodschap gaf Van der Linden in zoveel woorden. Maar juist die boodschap ging bijkans verloren in de ruis na afloop.

"Het voordeel van elektrische auto's is dat ze flexibel kunnen afnemen en zo kunnen bijdragen aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet. Dit is tevens van belang, omdat het aandeel van niet-constante zon- en windenergie toeneemt", zegt Meiborg.

Slim laden, waarbij elektrische auto's dus op verschillende momenten gevoed worden, klinkt niet meer dan logisch. Toch is het nog geen realiteit, aangezien het op dit moment simpelweg niet is toegestaan.

"Het systeem is zo opgezet dat het op elk moment van de dag maximaal vermogen kan leveren. Het variëren van beschikbaar vermogen gedurende de dag, wat je dus eigenlijk zou willen, mag niet", aldus aldus manager Transitie Mobiliteit Willem Alting bij Enpuls, een non-commerciële tak van Enexis Groep die zich bezighoudt met het versnellen van de energietransitie. Toch is het wat hem en vele anderen betreft noodzakelijk.

"Netbeheerders moeten de middelen krijgen om kaders voor de sturing van het aanbod neer te zetten. Dan wordt duidelijk wat er wel en niet kan."

Slim laden heeft de toekomst, zo oordelen experts. (Foto: Getty)