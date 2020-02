Renault heeft de Twingo voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn. Het merk verwacht dat de auto tussen de 180 en 250 kilometer kan afleggen op een acculading.

Renault voorziet de Twingo van een accupakket van 22 kWh, waarmee het model een streepje voor heeft op zijn technische tweelingbroer: de smart EQ forfour. Die auto moet het doen met een capaciteit van 17,6 kWh.

De elektromotor is dan wel weer dezelfde 60 kW (82 pk) sterke unit, waarmee de Twingo Z.E. in twaalf seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. Renault claimt dat de auto dankzij de eigen Caméléon-lader aan een 22 kW-laadpunt in een half uur weer tot 80 procent vol zit.

De elektrische Twingo Z.E. komt nog dit jaar op de markt. De prijzen zijn nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of je de Twingo inclusief accupakket kunt kopen of dat het accupakket moet worden geleaset of dat beide constructies mogelijk zijn.

