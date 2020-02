In China, de grootste markt voor personenwagens ter wereld, worden door het coronavirus COVID-19 fors minder voertuigen verkocht. Het aantal registraties lag gemeten over de eerste twee weken van februari 92 procent lager dan een jaar eerder.

Dat meldt de Chinese vereniging voor personenwagens (CPCA). In de eerste week van deze maand was de daling met 96 procent nog scherper: toen kwam het daggemiddelde uit op 811 verkochte auto's.

CPCA hoopt dat ook de verkoop zich de komende tijd zal herstellen, nu meer autodealers weer opengaan. Veel autofabrieken, waaronder die van Tesla, zijn onlangs ook weer van start gegaan, hoewel de COVID-19-uitbraak nog niet onder controle is.

Het Chinese merk Geely laat daarom sinds kort online bestelde auto's voor de deur van de klant afleveren.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.