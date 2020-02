Volgende maand presenteert het nieuwe Amerikaanse merk Czinger de 21C aan het publiek. Inmiddels zijn de eerste foto's en specificaties vrijgegeven. De hybride supersportwagen accelereert als een Formule 1-auto.

De Czinger 21C met 1.250 pk schiet in 1,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur, zo belooft de fabrikant. Voor aandrijfing zorgt een hybrideaandrijflijn, met als hart een V8-benzinemotor. De auto is mede zo snel doordat de voorwielen elk hun eigen elektromotor hebben. De topsnelheid van de 1.250 kilo zware auto ligt op 432 kilometer per uur.

De fabrikant uit de Amerikaanse staat Californië zal slechts tachtig exemplaren van de C21 bouwen. De onderdelen van de auto komen voor een groot deel van een 3D-printer.

