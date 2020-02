AutoWeek bestaat dertig jaar. In die periode is het autolandschap flink veranderd: liefhebberij heeft in toenemende mate plaatsgemaakt voor fiscaal gestuurde keuzes en de volgende generatie kijkt heel anders naar auto's. NU.nl spreekt daarover met Damiaan Hage, content director van AutoWeek.

"Ik kan niet voor alle liefhebbers spreken, maar autoliefhebber blijf je in je hart. Ook al maak je met je verstand soms een andere keuze. De liefhebber is echt nog niet uitgestorven", zegt Hage stellig.

Over de bereikcijfers heeft hij dan ook geen klagen. Bovendien zijn er naast het jubilerende weekblad de laatste jaren alleen maar titels bijgekomen, zoals AutoWeek Classics, GTO en AutoWeek Campers.

"Er is nog steeds een gezonde belangstelling voor auto's, ook al zijn dat soms hele andere auto's dan vroeger. Mensen praten er nog steeds over. Dat zag je het afgelopen jaar met de Tesla Model 3, die de markt volledig op zijn kop zette", aldus Hage.

Toch dienen zich vragen aan over de toekomstbestendigheid van een weekblad dat als een van de hoofdtaken het adviseren van lezers heeft, zeker nu er een generatie aankomt die minder met auto's heeft dan de bestuurders van nu.

"Jongeren kijken heel anders naar auto's. Het gaat veel minder over wat een auto kan, wat erop zit en hoe hard-ie gaat. Eén ding blijft echter hetzelfde: mensen zullen zich blijven verplaatsen. Daarin kunnen we een rol spelen, door bijvoorbeeld ook informatie over deelauto's of fietsen te verschaffen".

De Tesla Model 3 maakte vorig jaar veel tongen los. (Foto: AutoWeek)

'Het nieuwe van elektrische auto's is er wel af'

Doordat de elektrische auto zo'n vlucht heeft genomen, lijkt het alsof er in de afgelopen vijf jaar meer is gebeurd dan in de 25 jaar daarvoor. Hage is daar niet zo zeker van.

"Als je me dat drie jaar geleden had gevraagd, zou ik het ermee eens zijn. Maar het nieuwtje is er bij elektrische auto's wel vanaf, qua technologische vooruitgang dan. En wat de zelfrijdende auto betreft, loopt het uiteindelijk allemaal zo'n vaart niet."

Het toekomstbeeld van uniform vormgegeven autonome voertuigen is geen angstbeeld voor een automan als Hage. Uiteraard blijven het geluid en de beleving van een traditionele auto tot de verbeelding spreken, maar dat doet de vooruitgang ook.

"Ik vind het fantastisch dat automerken de grenzen van wat mogelijk is opzoeken, want dat vraagt heel veel van de bedrijven en hun personeel. Hoe de auto's er dan uitzien en wat er zoal mogelijk zal zijn, dat zijn fascinerende zaken."

De autonome auto volgens Renault. (Foto: Renault)

'Er was eind jaren negentig meer lef'

Terugblikkend op de afgelopen dertig jaar steekt de periode aan het einde van de jaren negentig er voor Hage bovenuit. Toen hadden de merken - en de ontwerpafdelingen in het bijzonder - meer lef. "Er kwamen auto's op de markt als de Alfa Romeo 156, wat mij betreft een van de mooiste modellen ooit, en de Peugeot 406 Coupé."

Nu dwingt regelgeving de merken meer richting functionaliteit. Er moet rekeningen worden gehouden met botsproeven en vooral met een zo gering mogelijke uitstoot. Ook de consument wordt meer dan ooit gedreven door praktische (lees: fiscale) overwegingen.

"Een nieuwe auto is ontzettend duur, dus je moet tegenwoordig wel een heel grote liefhebber zijn, wil je fiscaal voordeel aan je voorbij laten gaan", besluit Hage.

Zo worden ze niet meer gemaakt: de Alfa 156 uit 1997. (Foto: Alfa Romeo)

