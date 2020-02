In de omgeving van de Amerikaanse stad Boston zijn dinsdag twee autodieven met de door hen gestolen Lamborghini's tegen elkaar gereden bij een kettingbotsing. De voertuigen waren vijf uur eerder gestolen bij een dealer in Wayland.

Een bestuurder en een achttienjarige handlanger, die bovendien de reservesleutels op zak had, zijn volgens de lokale nieuwszender Boston25 aangehouden.

Onderweg naar de autodealer kwam de politie de twee Lamborghini's van het type Urus tegen, waarna de dieven met hoge snelheid wisten te ontsnappen. Later kreeg de politie in Malden, een andere voorstad van Boston, een melding over twee auto's die met hoge snelheid reden.

De politie vond de voertuigen niet veel later bij een kruising, waar ze op elkaar waren gebotst. Eén bestuurder wist te ontkomen.

Een Lamborghini Urus kost in Nederland minimaal 278.000 euro.