Mercedes-AMG heeft twee nieuwe versies van de GLE Coupé gepresenteerd: de 63 en de 63 S. Dat laatste model krijgt 612 pk mee, terwijl de reguliere AMG 63 over 571 pk beschikt.

De vermogens worden uit een V8-benzinemotor met twee turbo's gehaald. Dankzij elektrische ondersteuning van het zogeheten EQ Boost-systeem van Mercedes is er kortstondig nog eens 22 pk beschikbaar.

De GLE Coupé 63 accelereert in vier seconden naar 100 kilometer per uur en haalt en (begrensde) topsnelheid van 250 kilometer per uur. De S-uitvoering doet de sprint in 3,8 seconden en loopt door tot 280 kilometer per uur.

De modellen zijn te herkennen aan de verticale spijlen in de grille, andere bumpers en tot 22 inch grote wielen. Vierwielaandrijving, adaptieve luchtvering en krachtigere remmen moeten het vermogen in goede banen leiden.

Prijzen en informatie over de marktintroductie zijn nog niet bekend.

