Hyundai heeft de nieuwe i20 gepresenteerd. Het model, dat in het marktsegment van de Volkswagen Polo opereert, is lager en breder dan zijn voorganger en biedt meer binnenruimte.

Zo nam de wielbasis toe tot 2,58 meter en groeide de bagageruimte met 25 liter tot 351 liter. Tevens zijn nu een keur aan veiligheids- en assistentiesystemen leverbaar, waaronder botswaarschuwing, rijbaanassistentie en een systeem dat kruisend verkeer achter de auto in de gaten houdt.

De nieuwe Hyundai i20 wordt leverbaar met een 84 pk sterke benzinemotor. Wie meer vermogen wil, moet uitwijken naar de 100 pk sterke turbomotor. De vooralsnog krachtigste motor is een 120 pk sterke driecilinder, eveneens met turbo. Dit blok krijgt ondersteuning van mild-hybridtechniek.

Welke motoren naar Nederland komen, is nog niet bekend. De i20 beleeft zijn publieksdebuut op de Autosalon van Genève in maart. De auto rolt in Turkije van de band.

