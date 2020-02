Een ruime meerderheid van de Europeanen die een volledig elektrische auto bezitten vindt het maximale rijbereik van zijn of haar auto voldoende voor dagelijks gebruik, zo blijkt uit een op woensdag gepubliceerd onderzoek van New Motion, de tak van Shell verantwoordelijk voor laadinfrastructuur.

Volgens New Motion kan 71 procent van de bestuurders prima uit de voeten met de volledig elektrische auto. Deze automobilisten zijn tevens goed geïnformeerd, aangezien 86 procent zegt te weten hoe ze het maximale uit hun voertuig kunnen halen. Daarvoor heeft bijna de helft van de ondervraagden voor aanschaf al onderzoek naar gedaan.

Hoewel diezelfde respondenten laten weten dat er in het voorstadium minder gekeken is naar kosten en eventuele (belasting)voordelen, zegt een meerderheid van 62 procent dat geld besparen uiteindelijk de belangrijkste drijfveer is om elektrisch te rijden. Ook in België is dat het geval.

In Duitsland en Frankrijk rijdt men elektrisch vanwege het rijplezier en de beleving. Alleen voor de Britten is de bijdrage aan een beter milieu van doorslaggevend belang.

Het onderzoek van New Motion, bijgestaan door de Rijksuniversiteit Groningen en de pr-bedrijf Omnicon, werd gedaan onder bijna 5.500 deelnemers uit verschillende Europese landen. De helft van de respondenten kwam uit Nederland.